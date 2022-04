Branco di cani semina il caos denunciato pastore

Terrore in località Cafaro: un branco di cani di grossa taglia si è introdotto in una proprietà privata e ha aggredito una donna e ridotto in fin di vita il suo meticcio. Sul posto sono intervenute le guardie eco zoofile della sezione provinciale dell’Anpana (associazione nazionale di protezione animali, natura ed ambiente) che hanno denunciato all’autorità giudiziaria un pastore, proprietario degli animali pericolosi. È accaduto nei giorni scorsi e, come hanno spiegato le guardie ambientali, non si tratta di una caso isolato. Nell’aprile del 2020 lo stesso branco aveva invaso il giardino di una casa e sbranato un cane di piccola taglia. E non solo, perché come riportano gli abitanti della zona, da anni le due frazioni di San Pietro e Croce sono abbandonate. «O meglio - spiega il maresciallo dell’Anpana, Vincenzo Senatore- sono finite nel dominio di alcuni pastori che, prima con le mucche e ora con greggi di pecore, scortati da cani pericolosi, spopolano con prepotenza nelle proprietà private, trasgredendo ogni regola e autorità, anche perché i residenti hanno paura di ritorsioni». Nei giorni scorsi si è consumata l’ennesima aggressione. «Sono entrati nella proprietà della signora denunciante - spiega il maresciallo- e cinque cani di grossa taglia hanno accerchiato il piccolo meticcio. La proprietaria è intervenuta, armata di un bastone, ed è riuscita a salvare il suo cagnolino che è stato soccorso e trasportato d’urgenza alla clinica veterinaria Tirrena dove è stato operato. La donna è rimasta, fortunatamente, illesa». Numerose le segnalazioni e i campanelli di allarme, lanciati anche via social dai residenti delle frazioni di San Pietro e Croce che hanno chiesto collaborazione e hanno invitato a denunciare. «Abbiamo presentato denuncia all’autorità giudiziaria ed inviato informativa di notizia di reato alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore - aggiunge Senatore - L’uomo è stato denunciato per omessa custodia di animali, introduzione e abbandono di animali altrui e pascolo abusivo». Le guardie zoofile hanno ribadito il loro impegno a sorvegliare e contrastare questo fenomeno: «Continueremo a tenero la soglia di attenzione alta - precisa il maresciallo Vincenzo Senatore-. Invitiamo i cittadini a segnalare e denunciare qualsiasi episodio di invasione e aggressione da parte di animali vaganti ed incustoditi». Da anni il fenomeno delle mucche vaganti causa incidenti, disagi ai residenti ed automobilisti. A nulla sono valse le multe salate e l’ordinanza comunale. Ancora oggi i cittadini chiesero invocano maggiori controlli e tolleranza zero. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare i primi provvedimenti.