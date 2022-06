Brucia la montagna a Nocera Superiore: case a rischio, paura per i residenti

NOCERA SUPERIORE. Brucia la montagna a Nocera Superiore, in località Starza. Tanta paura, nel pomeriggio di oggi, specie per i residenti a valle, quando un incendio si è propagato in poco tempo, mettendo a rischio le abitazioni vicine. Pare che la causa sia da ricercare nella caduta di un fulmine. Giorni fa, la Protezione civile della Regione Campania aveva diramato l’allerta incendi per l’avvento della stagione estiva e la paventata ed "elevata pericolosità per i nostri boschi”. Dopo pochi giorni, i primi incendi in collina. In questo caso, è la zona Starza di Nocera Superiore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme, che pericolosamente si avvicinavano a valle, dove ci sono diverse abitazioni. A fornire supporto anche gli operatori della Sma Campania, la ditta regionale per le attività di bonifica a terra, e gli agenti della polizia locale. Non è escluso che la causa dell'incendio possa essere stato proprio il fulmine, ma non è esclusa l'azione di qualche piromane, come più volte dimostrato e accertato in passato.

