Brucia la montagna di Sala Consilina individuato un sospetto piromane

Primo incendio dell'anno nelle montagne del Vallo di Diano. In località Montevergine, a Sala Consilina, hanno preso fuoco alcuni arbusti e parte di bosco, fondamentale è stato l'intervento delle squadre anti incendio boschivo della comunità montana Vallo di Diano. Le fiamme infatti erano a ridosso di alcune abitazioni ed era necessario un pronto intervento. Non solo, è stato individuato anche un sospetto piromane che sarebbe andato sul posto per incendiare del materiale. Le forze dell'ordine sono quindi sulle sue tracce.

Lo ha riferito il presidente della comunità montana Vallo di Diano, Francesco Cavallone, che ha anche colto l'occasione per ringraziare l'opera delle squadre anti incendio.