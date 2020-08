Le operazione di spegnimento del vasto incendio che ieri per l’ennesima volta (la stessa zona è stata devastata tre volte in un mese da roghi che molto probabilmente hanno origine dolosa) ha colpito la montagna di Polla sono durate fino alle due di notte. All’opera i vigili del fuoco del Distaccamento di Sala Consilina con il caposquadra Pasquale Ruberto, i volontari delle protezione civile di Polla, Caggiano e Padula e gli uomini della comunità montana. E’ stato un duro lavoro ma alla fine le operazioni sono andate a buon fine. Per precauzione era stata evacuata dagli animali anche una fattoria. In questo momento sono in corso le operazione di bonifica.

Dal pomeriggio di ieri per poi continuare fino alle prime ore del mattino di oggi le squadre dell’Antincendio Boschivo della Comunità Montana Vallo di Diano stanno operando senza sosta sull’incendio di Costa Cucchiara, al momento il perimetro percorso dal fuoco è stato circoscritto con l’intervento delle 2 squadre capitanate da Mattia Casalnuovo di Padula e Giuseppe Mastroberti del distaccamento di San Rufo, le squadre coordinate da Agostino Coiro stanno operando dalle prime luci dell’alba. Sul posto anche un elicottero. Al momento la situazione risulta essere sotto controllo.

Ultimo aggiornamento: 11:45

