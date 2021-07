Bruciano le colline di Eboli: quattro incendi in contemporanea

Quattro incendi contemporaneamente tra le colline di Eboli.Le fiamme sono divampate nella tarda mattinata e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e la polizia municipale. I roghi si sono verificati in quattro posti diversi sui Monti di Eboli ed è stato necessario utilizzare gli elicotteri e le squadre antincendio per domare le fiamme. Non è escluso che si possa trattare di incendi dolosi e le forze dell'ordine sono a lavoro per individuere la cause dei roghi e gli eventuali piromani.