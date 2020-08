Dolore a Battipaglia per la scomparsa di Bruno Pastena, patron della Paif ed ex presidente della Battipagliese che, nel 1988 riuscì a traghettare nella serie C1. Aveva 71 anni ed era, purtroppo, ammalato da tempo, per la maggior parte trascorso alla guida dell'impresa familiare la Paif, produttrice di prodotti di plastica per alimenti e fondata dal padre Luigi, alla guida delle «zebrette» in qualità di presidente e anche della squadra di pallavolo di Battipaglia sponsorizzata proprio dalla PaifItalia, che nel 1988-89, ha raggiunto la massima serie militando anche in serie A1. La notizia della scomparsa del noto e benvoluto imprenditore battipagliese è giunta nella mattinata di ieri e oggi, alle 9,45, nella chiesa di Sant'Antonio da Padova, nel rione Serroni, saranno celebrati i funerali. In lutto tutta Battipaglia, la cittadina della piana del Sele dove Bruno Pastena ha lasciato il segno nel settore dell'imprenditoria e nello sport. A Luigi Pastena, padre di Bruno, è stato dedicato lo stadio di Battipaglia. Del resto Luigi Pastena, con la creazione del primo stabilimento Paif, nel 1972, ha aperto per i figli Antonio, Bruno, Pio e Rosario le porte nel mondo imprenditoriale.

Dopo la nascita del primo shopper, la Paif iniziò la produzione di piatti e bicchieri di plastica e qualche anno dopo, negli anni '80, fu creata anche la Selepak, che produce alluminio per alimenti e tovaglioli di carta. A guidare le scelte imprenditoriali della Paif negli anni '80 c'è Bruno Pastena e i suoi fratelli ma Bruno, oltre al lavoro e la dedizione per la famiglia, di pari passo coltiverà la passione per lo sport. «Con lui scompare un pezzo della nostra storia - commenta il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese - Bruno Pastena è stato uno degli imprenditori più importanti della città. Insieme ai suoi fratelli aveva, con forza e determinazione, continuato nel solco tracciato dal padre fondando una delle fabbriche storiche di Battipaglia». «Con la Paif - aggiunge Francese - la nostra città divenne uno dei poli più importanti per la trasformazione della plastica. Era un uomo legato al territorio e alla sua crescita, non ne ha mai abbandonato l'aspetto sociale, investendo nello sport e ricoprendo il ruolo di presidente della Battipagliese». Addoloratissimo Franco Villa, l'allenatore della Battipagliese della storica annata 1989-90, quando le zebrette giunsero in C1. «La scomparsa del presidente Bruno Pastena - ha detto Villa - mi ha sconcertato e addolorato. Ho incontrato pochi uomini e presidenti di sodalizi calcistici disponibili e affabili come lui. Ricordo i suoi occhi, il volto gioioso suo e dei giocatori quando raggiungemmo la serie C1. Fu la vittoria di tutta Battipaglia, rimasta sempre nel mio cuore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA