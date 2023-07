Bruno Vespa, colazione ad Amalfi: da Pansa fa spesa di scorzette a limone e pasta di madorle

Sortita ad Amalfi questa mattina per Bruno Vespa che ieri sera a Positano ha presentato il suo ultimo libro nel corso della serata di Mare, Sole e Cultura moderata dal direttore de Il Mattino, Francesco De Core. Il popolare conduttore di Porta a Porta prima di rientrare a Roma ha sostato nell'antica repubblica marinara per una frugale colazione in piazza Duomo.

Una tappa obbligata quella di Bruno Vespa nella cittadina capofila della Costiera dove è giunto ieri per incontrare il pubblico colto e attento della rassegna letteraria positanese curata da Enzo D'Elia e giunta alla XXXI edizione. E sollecitato dal direttore De Core ha spaziato dall'invasione dell'Ucraina ai possibili sviluppi in campo internazionale, passando per Berlusconi e Moro, fino ad arrivare alla riforma della giustizia e alla tenuta del Governo Meloni.

Vespa giunto poco prima di mezzogiorno ad Amalfi ha fatto tappa alla storica pasticceria Pansa, dove, dopo una frugale colazione, ha chiesto di portare qualche confezione di scorzette a limone e di pasta di mandorla. Due tipicità della casa che l'ex direttore del Tg1 apprezza da sempre confermando la sua passione per i prodotti di qualità.