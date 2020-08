L’uomo originario di Ceraso a bordo di un Suv stava viaggiando nel tratto della strada a scorrimento veloce tra Vallo della Lucania e lo Scalo Ferroviario. Improvvisamente ha perso il controllo della strada. La vettura si è girata più volte su se stessa andando ad impattare prima contro il guardrail poi contro il muro di delimitazione e finendo la corsa parzialmente ribaltata sulla carreggiata. Sul posto i sanitari del 118 con una ambulanza della Misericordia e la Polizia Stradale. L’uomo é stato soccorso e trasferito al San Luca per le cure del caso. Non sarebbe in gravi condizioni . Da capire le cause del sinistro. © RIPRODUZIONE RISERVATA