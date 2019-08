Martedì 6 Agosto 2019, 12:39

Intervento di manutenzione straordinaria questa mattina a Nocera Superiore, all'incrocio tra via Nazionale e via Pareti. Nella serata di ieri () alcuni cittadini avevano segnalato un vistoso cedimento dell'asfalto nella zona, con seri rischi soprattutto per l'incolumità dei centauri in transito sulla trafficatissima arteria.Il sopralluogo di Polizia Locale, Carabinieri e amministrazione comunale della serata di ieri ha fatto scattare, questa mattina, l'intervento di ripristino del manto di asfalto. Da questa mattina si procede a senso unico alternato sulla Statale 18, con qualche disagio per gli automobilisti in transito. Da diversi giorni, all'intersezione tra via Nazionale e via Pareti, sono in corso dei lavori di manutenzione della rete idrica da parte della Gori.La stessa azienda di gestione delle risorse idriche ha segnalato che nella mattinata di oggi, fino alle 13 circa, si verificheranno abbassamenti della pressione idrica o mancanza d'acqua nelle zone di via Risorgimento, via Campania, via Pareti, via San Ciro e relative traverse.