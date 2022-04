Bucano pneumatici delle auto poi rubano borse e soldi: è allarme

Ruote bucate per poi rubare all'interno delle auto. Fioccano le segnalazioni a Nocera Superiore, giorni fa, con le quali diversi cittadini hanno spiegato attraverso il passaparola e i social di stare attenti ad una banda di malviventi, la quale agirebbe all'interno delle aree parcheggio di alcuni supermercati.

APPROFONDIMENTI IL CASO Trecento euro per un tugurio, scatta l’inchiesta a Eboli IL CASO Movida a Salerno, le quattro brave ragazze che urinano sui gradini... L'INCIDENTE Operaio si ustiona mentre lavora su rete metano, paura a Castellabate

L'escamotage è quello utilizzato più volte da chi si muove per rubare soldi ed effetti personali. Si punta un'automobile e si prova a danneggiare in parte o del tutto gli pneumatici, approfittando magari che i proprietari sono altrove, come all'interno di qualche supermercato. Dopo, quando l'ignaro cittadino si accorge della gomma forata prova a sostituirla. Ed è proprio in quel momento che i malviventi agiscono, rubando all'interno dei veicoli e approfittando della distrazione dei loro proprietari.

Tale tecnica prevede l’individuazione di una potenziale vittima da parte dei ladri: meglio se sola e non in compagnia. Gli episodi sarebbero avvenuti a Nocera Superiore, in luoghi differenti, a danno di diverse persone, derubate a loro insaputa mentre provavano a sistemare i danni agli pneumatici delle proprie auto. Qualcuno ha fornito anche la descrizione di una potenziale auto, sulla quale viaggerebbero appunto i ladri. In questo caso sarebbe stata provata anche la classica truffa dello specchietto, dove si simula un finto incidente per poi pretendere dalla vittima il pagamento dei danni. Altri, invece, raccomandano di segnalare ogni episodio alle forze dell'ordine.