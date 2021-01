La pioggia incessante ha ingrossato alcuni canali a Buccino, nei pressi dell'area industriale, bloccando un agricoltore con il suo gregge. Due pecore le ha portate via l'acqua ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in salvo il resto degli animali e due persone. La stessa acqua ha invaso una parte dell'area industriale e la pioggia è ancora in corso. Problemi anche alla stazione ferroviaria, anche qui allagamenti su tutto il piazzale di sosta che ha impedito ad alcuni cittadini di prendere il treno. La situazione viene attenzionata per garantire la sicurezza delle persone soprattutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA