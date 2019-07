Giovedì 18 Luglio 2019, 06:30

Un luogo per giocare, per i bambini, per i ragazzi. Un luogo per stare insieme ma oggi distrutto. Lo hanno trovato pieno di scritte volgari e minacciose quel campetto di calcetto di via Pescata, a Buccino. Imbrattato a più non posso con messaggi di minaccia con cui si annunciava pure che l'opera di distruzione sarebbe stata continuata. La comunità si è profondamente indignata, chiedono di conoscere chi possa aver distrutto quel luogo di tutti, probabilmente anche di chi con uno spay si è "divertito" a sporcare, ma soprattutto ad offendere un simbolo della socialità. La reazione delle persone è stata immediata nella ricerca dei colpevoli sulle cui tracce sono i carabinieri di Buccino. Dal Comune l'impegno a ripulire tutto, togliere quelle scritte volgari che non si addicono di certo ai cittadini buccinesi.