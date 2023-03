Buccino, inaugurato il primo micro-nido comunale per i bambini fino a 3 anni

È stato inaugurato il nuovo micro-nido «Crescere Insieme» in via Tempone a Buccino, il primo servizio comunale rivolto a bambini fino a 3 anni, alla presenza del sindaco, Pasquale Freda, dell’assessore alla Cultura Anna Franca Ferrara, della consigliera delegata alle Politiche Sociali Maria Murano e della vice presidente della cooperativa sociale «Fili d’erba» Dora Romano, nonché dell’équipe multidisciplinare di educatrici e animatrici.

Il micro-nido inizierà le attività a partire da lunedì 27 marzo alle ore 8.30 fino alle ore 12.30 e dal 3 aprile con servizio mensa fino alle ore 16.30. Per tutta la prima settimana ci sarà un Open Week con accesso gratuito per tutti i bambini per poter familiarizzare e socializzare fra loro e con le stesse educatrici.