Venerdì 31 Agosto 2018, 06:53

Il Santuario dell'Immacolata Concezione è il simbolo di una religiosità fortissima. Ma d'ora in poi resterà chiuso. Rischia di crollare per effetto di una frana che ha compromesso la stabilità del campanile. Il pericolo incombente per i fedeli ha indotto il sindaco, Nicola Parisi, a chiudere il Santuario, dopo alcune verifiche tecniche. Nessun rischio sarà corso. Qui c'è la preziosa statua della Madonna delle Grazie che i primi di luglio viene portata in processione per tutto il Paese e per tutto il giorno, fino a sera. È il simbolo della festa patronale. Per questo la chiusura della Chiesa non è affatto indolore per i cittadini. Bisognerà ora verificare come fermare quella frana e ripristinare le condizioni di sicurezza.