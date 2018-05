Venerdì 25 Maggio 2018, 06:50 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 06:50

Cede l’asfalto della carreggiata del lungomare e un autobus di linea sprofonda rimanendo bloccato. Terminata la conta delle buche che affliggono il corso principale della città, è già ora di correre ai ripari per un’altra emergenza – analoga a quella segnalata già in passato, in più di un’occasione, in via Marino Paglia – che si è verificata a Pastena creando non pochi disagi sia alle persone che erano a bordo del mezzo bloccato che al traffico veicolare, paralizzato sul lungomare alla zona orientale nell’orario di punta.È accaduto a Pastena, in via Lungomare Colombo dove, poco dopo le 14.00 di ieri, un autobus di linea della Sita è rimasto bloccato con la ruota anteriore destra finita per metà della sua altezza in una grossa buca che si è improvvisamente creata nell’asfalto. Quali siano i motivi che hanno provocato il cedimento della carreggiata, lo stabiliranno i rilievi tecnici avviati dall’ufficio manutenzione del Comune di Salerno ma quanto è successo ieri impone – reclamano non solo i pendolari che sono stati costretti a scendere dall’autobus ma anche i residenti – una maggiore attenzione alla manutenzione delle strade ed un approfondimento sulla stabilità dell’intero tratto. Secondo il racconto di alcuni dei ragazzi presenti sull’autobus al momento del blocco del mezzo – principalmente studenti da poco usciti da scuola e diretti verso Battipaglia, Eboli, Campagna e Contursi – sono saliti a bordo del pullman che aveva effettuato la regolare fermata a pochi metri dal punto esatto in cui si è poi fermato. All’improvviso il mezzo si sarebbe bloccato bruscamente. Non è stato immediatamente chiaro a tutti cosa fosse accaduto.