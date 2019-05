Giovedì 9 Maggio 2019, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'inziativa e la fantasia popolare non hanno confini. Sulla strada provinciale che dall'Agro nocerino conduce al valico di Chiunzi per raggiungere la Costiera Amalfitana, per segnalare una profonda e pericolosa buca dell'asfalto un ignoto ha messo una sedia di plastica in un colore ben visibile, il rosso. E non è la prima volta che compare la stessa sedia per segnalare le crepe della strada. Per ovviare, probabilmente, alla mancanza delle amministrazione locali competenti. Gli automobilisti ringraziano.