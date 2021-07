Stop alla radiologia in convenzione. Dopo l'alt alla cardiologia e alla radiologia, torna a pagamento, da domani, anche diabetologia, per l'esaurimento del tetto di spesa assegnato. C'è un'altra settimana di tempo per le analisi del sangue e delle urine. Sono tre, invece, a fronte però di appena una cinquantina di test processati, i tamponi positivi comunicati dall'Unità di crisi.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati