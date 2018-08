Martedì 21 Agosto 2018, 06:50

Altra amara sorpresa per tanti salernitani, soprattutto nella fascia degli esenti e degli anziani, dopo la settimana di ferragosto. Era attesa per il 20 agosto, infatti, la nota dell’Asl di Salerno e puntuale è arrivata anche la pec con l’alt agli esami di laboratorio. Così, dopo l’esaurimento del tetto di spesa per le visite, gli elettrocardiogrammi, gli eco-cardio, il doppler carotideo e tutti gli altri accertamenti cardiologici, così come radiodiagnostici, poco prima del 15 agosto, sono a pagamento da ieri anche le analisi di sangue e delle urine. Le brutte notizie, però, non finiscono qui. Il 31 agosto sarà il turno della radiologia e diabetologia il 9 settembre.Nonostante la rivoluzione annunciata più volte dal governatore e commissario straordinario alla Sanità campana Vincenzo De Luca sul superamento degli abituali esaurimenti dei tetti di spesa con la sanità convenzionata, questa estate la situazione, rispetto alle precedenti, almeno per quanto riguarda il territorio salernitano, sembra addirittura peggiorata, con stop in arrivo già 5 mesi prima della naturale scadenza fissata per il 31 dicembre. L’ultimo alt dell’Asl, lo scorso anno, giunse il 20 novembre agli esami di sangue e urine in regime convenzionato, 3 mesi dopo quello di quest’anno, andandosi ad aggiungere a quello per la branca cardiologica, che puntualmente si ferma ad agosto, e quella della radiodiagnostica.