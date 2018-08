Domenica 19 Agosto 2018, 15:27

ANGRI - Pubblica illuminazione in tilt ad Angri; quartieri al buio e lampioni accesi in pieno giorno. Non si tratta di prove tecniche ma dell'ennesima stranezza accaduta ieri alle 19 in via Canonico Fusco, piazza Doria e piazza San Giovanni. Disfunzioni, quelle che stanno interessando gli impianti di proprietà del Comune, segnalate più volte dagli utenti nell'ultimo mese senza risultato. Perché i disservizi continuano. Caso analogo continua a registrarsi infatti a Corso Vittorio Emanuele e lungo il tratto dell'ex passaggio a livello.Con l'approvazione da parte dell'amministrazione Ferraioli del partenariato per la manutenzione, l'ammodernamento e la messa in sicurezza degli impianti, la gestione della pubblica illuminazione è stata affidata in somma urgenza a Fenix Consorzio Stabile, per un importo di 13 milioni di euro in 22 anni. Per conto di quest'ultima sta operando Angri Illuminazione Scarl di Pompei, in attesa che venga sottoscritto il contratto.