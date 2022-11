Emerge, nella misura cautelare ai firma del gip Giuseppina Alfinito del Tribunale per i minorenni di Salerno riguardo alla rissa avvenuta a luglio scorso, la figura del «capo branco» che il giudice descrive «di indole tracotante, aggressiva, bullizzante, supponente, con trivialità di linguaggio esprimendosi anche in forma dialettale». Caratteristiche carismatiche per gli altri componenti del gruppo che lo seguono «nella spedizione punitiva» contro chi si era permesso di dire al fratello 14enne del «capo» di scendere dal motorino ed aver risposto con un «sto muccus» alla provocazione che «avrebbe urinato proprio su quel mezzo» (qualche testimone dice addirittura «in testa»). Tanto bastò per innescare la rissa, che dopo 4 mesi ha portato alla notifica di 16 provvedimenti cautelari: 10 di permanenza in casa (domiciliari che hanno riguardato quasi tutto il gruppo A che continuerà ad andare a scuola e fare sport) e 6 prescrizioni (tutto il gruppo B e due del gruppo A, che devono rientrare a casa entro le 23 e non assumere alcool e droghe).



Evidentemente, scrive il gip Alfinito, per la «meglio gioventù della Salerno che conta, il fratellino del capo può essere libero di usare a suo piacimento la roba altrui ed offendere chiunque lo infastidisca con gli stessi modi triviali ed arroganti del fratello». E dietro il «capo branco» si sono mossi ben dodici ragazzi che hanno «goduto della scazzottata liberatoria», dice ancora il gip, avendo «gioco facile fiondandosi in tredici su uno sparuto gruppo di quattro persone» il tutto in un ambito di «pochezza culturale, minima sensibilità e senso ancestrale di appartenenza al gruppo». Il giudice non ha parole tenere per spiegare la necessità di intervenire, anche in modo esemplare, su ciò che è avvenuto: le stesse conversazioni nelle varie chat e che sono state vagliate dalla polizia che ha portato avanti le indagini (Squadra Mobile, Sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia postale e sezione di Pg della Procura per i minorenni) non «meritano commento, parlano da sole e raccontano la personalità di questi ragazzi», tutti figli di noti professionisti: circostanza che non li mette minimamente in imbarazzo, anzi li rende forti credendo di avere una sorta di patente d'impunità assicurata loro proprio dalla rispettive origini familiari («non c'è nessun figlio di camorrista. Tutti figli di gente importante», si scrivevano in chat alcuni dei partecipanti sicuri di poterla scampare... «e che vogliono denunciare quindici, venti persone», commentano ancora tra loro su chat di WhatsApp ed Instagram), vantandosene solo per sostenere la loro convinzione di impunità. Insomma un gratuito di sfogo di energie giovanili non altrimenti orientate, nell'infantile convinzione di diventare «visibili» e «di piacere» (se volete una bella spiegazione facciamo videochiamata...per le ragazze, si dice in una chat) con la metodologia di Gomorra, piuttosto che con gli strumenti messi a loro disposizione dalle famiglie di provenienza di tutti loro. E il corto circuito tra le buone possibilità educative e i modi di essere e comportarsi, va letto con la mortificazione dell'istituzione scuola «troppo a lungo scoraggiata nella sua essenziale ed illuminante funzione di istruire i ragazzi, fornire cioè loro elementi fondamentali del sapere e di tutto ciò che costituisce la base dell'educazione secondo le migliori definizioni linguistiche».

Il godimento di questi ragazzi è consistito, ad esempio, nel colpire in dieci uno dei ragazzi del gruppo antagonista, cogliendolo alle spalle o prenderne in dieci a calci un altro, sebbene già a terra. Del resto a conferma di come si muove il branco, basti ricordare quanto detto in una delle chat «quanto mi sta sul caz quello, gli ho tirato una ginocchiata ed ho goduto». Entrambi i gruppi erano ben consapevoli di ciò che sarebbe accaduto: i ragazzi del gruppo B «hanno abbuscato», ma è appare pacifico che hanno cercato di reagire, a loro volta, con l'offesa (non solo il leader di questo secondo gruppo fornisce, al capo branco del primo gruppo, la loro destinazione ma dà anche indicazioni dettagliate sulla loro posizione) ed, anche se timorosi, i componenti del gruppo B non desistono, ben sapendo che il primo non si sarebbe presentato da solo (anche se nessuno si aspettava tanti ragazzi). Il gip, accogliendo le richieste del pm, differenzia le misure inflitte tra i ragazzi del gruppo B, che avrebbero dimostrato una valenza delinquenziale più contenuta ed impattante sul tessuto sociale, rispetto ai ragazzi del gruppo A (tranne due) le cui condotte per il giudice appaiono più allarmanti con il pericolo della reiterazione delle stesse.