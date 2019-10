Lunedì 21 Ottobre 2019, 06:30

Per presunti atti di bullismo sono finiti sotto inchiesta due studenti. Avrebbero deriso e molestato un compagno dell’istituto alberghiero del polo liceale «Carlo Pisacane» di Sapri. Domani il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lagonegro deciderà se mandarli a processo oppure se archiviare il caso. La vittima è un 16enne, affetto da ritardo nell’apprendimento. Risiede in un Comune distante da Sapri e ogni giorno raggiungeva la scuola in autobus. I fatti risalgono al 2017 e a farli venire alla luce è stata una studentessa dello stesso istituto ma di un altro indirizzo scolastico. Alla ragazzina arrivò un whatsapp con un video che mostrava il minorenne bullizzato nel bagno della scuola nel momento in cui subiva violenze e minacce da uno studente di Sanza e da un altro di Vibonati, oggi rispettivamente di 18 e 17 anni. La studentessa non esitò a mostrarlo ai genitori del ragazzino che immediatamente presentarono denuncia ai carabinieri. Dall’inchiesta sarebbe venuto fuori che il 16enne cilentano era vittima della coppia di bulli dal 2017.