Custodia cautelare per un 17enne che bullizzava un compagno di scuola. Il minore, su disposizione del gip presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, è ora richiuso in una comunità perché ritenuto responsabile di molteplici atti vessatori nei confronti di un compagno di scuola, anch’egli minorenne. Il giovanissimo indagato costringeva la vittima, a volte arrivando a minacciare e picchiare il coetaneo, a consegnargli piccole somme di denaro. Gli atti di bullismo, come ricostruito dalle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Salerno Mercatello, avvenivano davanti ad altri studenti, con la vittima che veniva pubblicamente ridicolizzata.



Ed è stato proprio grazie ad alcuni di questi, che non sono rimasti indifferenti di fronte a tali atti di sopraffazione, che gli insegnanti dell’istituto superiore salernitano sono stati informati di quanto accadeva da mesi alla vittima che, intimorita da nuove e maggiori vessazioni, non denunciava il suo aguzzino, tacendo anche ai genitori le angherie che subiva. A quel punto è partita la denuncia ai carabinieri da parte dei docenti dell’istituto scolastico e le indagini degli uomini dell’Arma hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti, con la conseguente sospensione da scuola del minore protagonista degli atti di bullismo e la richiesta cautelare da parte della Procura minorile che è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari.

