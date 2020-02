Proseguono le attività dell'associazione “Buon vivere – Lo spazio del sentire”, presieduta da Dario Loffredo. Il secondo appuntamento di un cartellone ricco ed articolato che si snoderà lungo il corso dell'anno sarà dedicato a una riflessione su come il digitale sta gradualmente entrando sempre più nei processi della contemporaneità con un dialogo che riguarda la creatività, l’economia, le nuove professioni e i consumi generazionali. Ne parlerà Alfonso Amendola, professore di sociologia dei processi culturali e Internet Studies presso l’Università degli Studi di Salerno.



L'incontro, il cui tema è Tra videoart e digital media. La pittura elettronica di Bill Viola, è per giovedì 6 febbraio alle 19, negli spazi dell'associazione, in via Generale Gonzaga 20 a Salerno. «Iniziamo con la creatività. L’etimologia della parola tecnologia rinchiude uno stretto rapporto con l’arte. Dal greco “tekhnē” che significa “arte”, ma un’arte intesa come il saper fare, e “loghìa”, ovvero discorso, trattato. Di fatto gli artisti si sono sempre basati sulle conoscenze tecnologiche e sull’ingegno per riuscire a scorgere i materiali e gli strumenti adatti per esprimere sogni, pensieri, visioni – spiega Amendola - La tecnologia, quindi, non solo può determinare la creazione artistica ma può sostanziare un diverso sentire dell’arte rimodulando le modalità di fruizione e di consumo. A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, con una precisa incursione dell’artista coreano Nam June Paik, cominciamo a parlare di “video art” e di questo capitolo vogliamo in particolare sottolineare la forza creativa ed espressiva di Bill Viola. Artista statunitense tra i precursori della video art a partire dagli anni Settanta. Cercheremo di raccontare la miriade di visioni che animano il suo immaginario: il rimando alla tradizione pittorica, il rimando a Pontormo, Bosch, Masolino e poi il ciclo della vita, il Buddismo Zen, del Sufismo Islamico e del misticismo Cristiano. Uno sguardo trasversale e vitalista tra grande creatività e innovazione tecnologica». © RIPRODUZIONE RISERVATA