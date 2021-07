Buonabitacolo, la banca non dà risposte sul mutuo per la scuola, il sindaco occupa la sede

La banca non dà risposte al Comune su un mutuo, il sindaco "occupa" la sede dell'istituto di credito. Succede a Buonabitacolo. «Lo scorso 28 aprile - ha scritto il sindaco Giancarlo Guercio - abbiamo formulato formale richiesta alla Bcc di Buonabitacolo, divenuta nel frattempo Banca 2021, per l'accensione di un mutuo di 250 mila euro, ai fini del completamento della scuola di Buonabitacolo. Da allora abbiamo prodotto tutta la documentazione richiesta e con grande pazienza abbiamo seguito il rimpallo di competenze tra la nostra sede di Buonabitacolo e gli uffici di Vallo. Abbiamo atteso e prodotto atti fino alla settimana scorsa, quando ci hanno comunicato che lunedì 5 luglio avremmo avuto finalmente un riscontro concreto».

Il sindaco non ha ricevuto risposte e da qui la clamorosa protesta. «Non essendo pervenuto nemmeno ieri, dalle 10 di stamane sono presso la sede della BCC di Buonabitacolo per avere formale riscontro. Non ho intenzione di lasciare la sede della Banca fino a quando non forniranno a me, all'Ente che mi onoro di guidare, ai cittadini di Buonabitacolo e all'impresa appaltatrice una risposta chiara: si può accordare il muto o non si può fare. Una semplice risposta formale che ci permetterebbe, finalmente, di procedere verso la sottoscrizione del contratto con l'impresa e quindi verso il completamento della scuola».