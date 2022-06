Un 70enne di Buonabitacolo è in gravi condizioni in seguito al ribaltamento del trattore.

L'uomo stava lavorando nei campi, a Buonabitacolo, quando si è verificato l'incidente. Immediatamente soccorso e trasferito al Pronto soccorso di Polla in codice rosso, è stato stabilizzato e trasferito in elisoccorso in un altro ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni sono molto gravi.