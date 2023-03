Buone azioni dal Vallo di Diano: due portafogli trovati e restituiti. In uno oltre mille euro

Buone azioni dal Vallo di Diano. Nell'ospedale di Polla un infermiere ha perso il portafogli con all’interno documenti, e oltre mille euro in contanti, e un suo collega l'ha ritrovato e glielo ha restituito.

È quanto accaduto ad un infermiere che presta servizio nella sala rianimazione del “Luigi Curto” di Polla, il quale mentre si trovava all’interno della struttura per svolgere le proprie mansioni, ha perso il portafoglio.

Per fortuna, un collega Roberto Prato, anch’esso di turno presso la struttura ospedaliera, l’ha individuato e con grande onestà lo ha consegnato al proprietario il quale ha tirato un sospiro di sollievo quando è potuto ritornare in possesso di soldi e documenti. La festa per il ritrovamento è stata fatta a cena conviviale.

Medesima azione è avvenuta a Monte San Giacomo. Una persona di Sassano aveva perso il portafoglio davanti a una pizzeria. Una coppia di fidanzati, Chiara e Demetrio, lo hanno ritrovato e restituito.