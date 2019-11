© RIPRODUZIONE RISERVATA

La forchetta nella mano destra e molto probabilmente, un contenitore sulle gambe con all’interno il pasto da consumare in fretta. Mentre si lavora, anzi, mentre si guida un autobus di linea. Ha fatto letteralmente il giro del web il video – breve di 30 secondi – postato sui social da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi.. Protagonista del video la conducente del mezzo che, intorno alle 13 sul tratto urbano di Angri , mangia mentre è alla guida. Dal video si vede l’autista con una forchetta nella mano destra mentre continua a guidare su un rettilineo urbano. La schiena della conducente nel suo gabbiotto di guida copre, però, il contenitore da cui sta attingendo il cibo, non rendendo chiaro cosa stia effettivamente mangiando.Un episodio fortemente condannato dal consigliere regionale dei Verdi, che sottolinea come il tutto sia avvenuto su una corsa piuttosto affollata e più in generale, su una linea altamente frequentata. «Un episodio sconcertante – commenta secco Borrelli - provvederemo a inviarlo all’azienda per le opportune verifiche del caso chiedendo la massima severità nel sanzionare un comportamento a dir poco irresponsabile con il quale viene messa in serio pericolo l’incolumità dei passeggeri. Dalle immagini – prosegue Borrelli – emerge chiaramente il comportamento della conducente che con la mano destra regge una forchetta, in grembo ha un contenitore con il pasto, e con la sola mano sinistra conduce il bus di linea. Una condotta inaccettabile per chi ha la responsabilità di decine di passeggeri che affollavano il bus delle 13 e 15 da Angri».. Molte persone si sono schierate al fianco della conducente. «Io – scrive proprio un pendolare della linea 4 - prendo sempre il pullman a orario pasti e pomeriggio e la signora non si è mai permessa di mangiare. A lavoro è sempre a modo e gentile al contrario di molte persone che entrano nel pullman dicendo parolacce». C’è anche chi, più tecnicamente, fa osservazioni sulle eventuali condizioni lavorative dei conducenti. «La signora magari era in giro da ore» dice uno, oppure «in questo video - scrive un altro - ho visto una donna che magari per mancanza di tempo ha commesso una leggerezza Non la fustigherei piuttosto andrei a vedere in che condizioni lavorative si trova. Hanno orari decenti? Hanno pausa pranzo?».Ma se una larga parte del cosiddetto popolo social sembra schierarsi con la conducente, non manca il “fronte” più severo. «La signora – si legge tra le centinaia di commenti al video - ha il dovere di assicurare che i passeggeri viaggino sicuri e giungano a destinazione sani e salvi». «Non entro nel merito dei disagi dei conducenti- si legge in un altro commento - ma se uno si spacca la testa per un incidente, dopo i familiari con chi se la devono prendere: con l’autista che mangia o con l’azienda che magari non gli dà la pausa pranzo?».