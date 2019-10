Giovedì 17 Ottobre 2019, 17:46

Bus pieni e studenti universitari lasciati alle fermate, monta la protesta. "Non sappiamo più come raggiunge l'università. Continuiamo a saltare le lezioni". A parlare è Luisa Ingenito, che per due giorni di fila insieme ad altri studenti non è riuscita a raggiungere l'Università degli Studi di Salerno. "Il problema è la linea 82- spiega - i bus arrivano già pieni. Ieri addirittura ne sono passati quattro e nessuno si è fermato perchè non c'erano posti. Va incrementato il servizio. Non possiamo continuare così". Sono decine gli universitari che quotidianamente devono ricorrere a mezzi alternativi ed il problema ormai si trascina da mesi. Da quanto denunciato i bus delle ore 7:30, 7:40 e 7:55 per due giorni consecutivi sono arrivati già al completo senza alcuna possibilità per gli studenti delle fermate a Sarno. A parlare anche i genitori degli studenti. "Da genitore chiedo la garanzia e la sicurezza del sevizio con l'aggiunta di più corse".