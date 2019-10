Martedì 1 Ottobre 2019, 16:42

Hanno bloccato la strada sbarrando il transito dei pullman della Sita. A protestare, questa mattina, ad Acerno gli studenti che sostengono che i pullman che ogni giorno li accompagnano a Salerno e altrove per recarsi a scuola sono troppo vecchi e spesso anche stracolmi di persone. Sul posto per far scemare la protesta degli studenti sono giunti i carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che hanno allontanato dalla strada gli studenti ed hanno consentito ai pullman di transitare.