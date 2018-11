Sabato 10 Novembre 2018, 06:35 - Ultimo aggiornamento: 10-11-2018 07:04

Per la maggior parte dei docenti è una fonte di entrate sicure. E purtroppo a nero. Nelle pieghe del sistema scolastico serpeggia una formazione parallela fatta in casa, spesso sconosciuta al fisco. A Salerno sono non meno di 3mila o docenti o aspiranti-docenti, giovani o meno giovani, che on line oppure a casa offrono lezioni private a studenti delle superiori per recupero del profitto o per superare un compito in classe o un ciclo di interrogazioni molto intenso. Tra questi 3mila professionisti delle lezioni private, il 90% ha messo annunci su internet. Ci sono siti e piattaforme in cui si calcolano solo a Salerno ben 942 docenti pronti a fare lezioni, altri siti contano 532 annunci. Ma per strada, affissi ai portoni, nelle cartolerie, davanti agli ingressi delle scuole se ne trovano tanti altri di disponibilità a fare lezioni in privato. Le tariffe che girano sul web dicono che a Salerno uno studente di scuola superiore può usufruire di lezioni di matematica e fisica sborsando in media da un minimo di 15 euro a un massimo di 28 euro a ora. Ma da far tremare i polsi è la stima del business annuale derivante dalle lezioni in privato. L’industria delle ripetizioni fatturerebbe ogni anno solo nel salernitano almeno 2 milioni di euro.