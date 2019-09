Lunedì 23 Settembre 2019, 21:39

Ancora una volta panico a bordo di uno dei mezzi Busitalia Campania. Oggi pomeriggio, intorno alle 16, un mezzo che viaggiava lungo la linea Battipaglia - Salerno ha manifestato un principio di incendio nel vano motore all’altezza del cavalcavia di Mercatello, in via Parmenide.Il conducente del mezzo, resosi conto della situazione, ha immediatamente fermato il mezzo. I passeggeri, in questo modo, hanno potuto rapidamente abbandonare il veicolo, mentre sul luogo sopraggiungevano i Vigili del Fuoco. I caschi rossi hanno rapidamente estinto le fiamme e, a parte il grande spavento, fortunatamente sono stati registrati feriti.Netto, tuttavia, il commento del segretario generale di Filt-Cgil Salerno: «La scrivente O.S. da tempo denuncia la vetustà del parco rotabile fattore di per sé ingenerante situazioni come la suddetta e che delinea una vera e propria emergenza - scrive Gerardo Arpino - Nonostante gli sforzi messi in campo dalla Società nell’acquisto di nuovi autobus, sono molti ancora i mezzi datati ed obsoleti». Una situazione sulla quale si attende l’intervento della Regione Campania: «Attendiamo da mesi la consegna dei nuovi autobus da parte della Regione - conclude Arpino - e auspichiamo che ciò avvenga nel più breve tempo possibile così da garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti».