Una busta con all'interno due proiettili è stata ricevuta dal sindaco di Roscigno, Pino Palmieri. Secondo quanto si è appreso nella busta non c'era alcun messaggio. Gli inquirenti non tralasciano alcuna pista. Pino Palmieri, militare della Guardia di Finanza, da diversi anni è impegnato in politica tra le fila del centrodestra. Ha ricoperto diversi incarichi tra i quali quello di consigliere regionale nel Lazio con la giunta Polverino e presidente della Comunità Montana degli Alburni.

Domenica 23 Giugno 2019, 13:14

