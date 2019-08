CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 9 Agosto 2019, 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentavano buste paga false per ottenere dei prestiti dalla banca. Soldi in contanti, che però non spettavano a nessuno di loro. In sette sono finiti a giudizio, così come chiesto dalla procura di Nocera Inferiore, con l'accusa di falso commesso da privati. Gli episodi che riguardano gli imputati, residenti a Cava de' Tirreni ma anche nell'Agro nocerino sarnese, sarebbero stati commessi nel mese di maggio del 2017. A fare da mediatore vi sarebbe stata una donna di Cava, che avrebbe poi agito per conto degli altri, in un'indagine che si è snodata in più filoni a seconda delle circostanze. I primi accertamenti della polizia giudiziaria partirono dopo la denuncia sporta dal direttore di un istituto di credito metelliano.