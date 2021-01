Una storia di Padula, il paese della Certosa di San Lorenzo, a "C'è posta per te". Si tratta della storia di una mamma e di suo figlio Francesco, con il quale non ha rapporti da cinque anni dopo che lei ha lasciato il Vallo di Diano. Il postino di Maria ha fatto visita alla Certosa di San Lorenzo e poi ha incontrato Francesco per invitarlo in studio. Qui la mamma ha chiesto di poterlo riabbracciare. Il giovane ha deciso però di chiudere la busta e non riabbracciarla.

Ultimo aggiornamento: 23:39

