Cabina di verniciatura sequestrata dai Noe in un'autocarrozzeria di Bellizzi

Giovedì 17 Maggio 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 18:22

I carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno hanno sequestrato una cabina di verniciatura in una nota autocarrozzeria nell’area industriale di Bellizzi. Nell’ambito delle attività di monitoraggio e controllo del rispetto della normativa ambientale relativa alla matrice emissioni in atmosfera i militari hanno ispezionato l’attività di riparazione everniciatura di autoveicoli – autocarrozzeria ubicata nell'area industriale di Bellizzi accertando che l’attività veniva esercita mediante cabina di verniciatura senza la prevista autorizzazione. Al termine degli accertamenti di competenza i militari avendo rilevato gravi ed attuali violazioni della normativa ambientale hanno proceduto al sequestro della cabina e deferito i due responsabili della ditta per aver esercito attività di verniciatura dei veicoli in assenza della prescritta autorizzazione.