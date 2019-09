Domenica 1 Settembre 2019, 16:50

BRACIGLIANO - Finisce a processo per aver rubato quasi cento chili di castagne da un campo a Bracigliano. C'è questo a fare da sfondo ad una citazione diretta a giudizio per un uomo di 45 anni, firmata dalla procura di Nocera Inferiore, con l'accusa per furto aggravato. L'uomo dovrà difendersi da precise accuse: essersi introdotto all'interno di un fondo agricolo privato e aver rubato una quantità notevole di castagne.L'indagine partì dopo la denuncia della vittima, titolare di un fondo a Bracigliano, che si rese subito conto dell'enorme danno subito all'interno della sua proprietà, a seguito di un veloce sopralluogo. Secondo le ricostruzioni dei carabinieri, l'episodio è datato 11 ottobre 2015, dunque in pieno autunno, il 45enne, cacciatore, si sarebbe introdotto all'interno del terreno. Con lui c'era un'altra persona, mai identificata. Probabilmente a facilitargli il saccheggio. Dopo poco, lo stesso si impossessò di 100 chili di castagne, poi caricate su di un mezzo di trasporto, per poi andare via. La vittima sarebbe tuttavia riuscito ad individuarlo, allertando immediatamente le forze dell'ordine.Per l'uomo il processo comincerà il prossimo 30 aprile, dinanzi al giudice monocratico del tribunale di Nocera Inferiore.