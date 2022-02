Cadavere a pezzi in un terreno, l'ipotesi: una donna di 20/30 anni

Potrebbero forse essere di una donna le ossa ed il cranio ritrovati a Palomonte in un terreno, in piena campagna. Il ritrovamento, ad opera di una signora che vive nei pressi con la propria famiglia, è avvenuto due giorni fa. Si è ritrovata un cranio dinanzi, che ha compreso fosse non di un animale ma umano, facendo scattare subito l'allarme. Da alcune indiscrezioni sembra potrebbe trattarsi di una donna tra 20/30 anni, forse non europea, ma africana, considerando una prima analisi del cranio. In attesa dell'autopsia e soprattutto degli approfondimenti scientifiche che daranno certezza al macabro ritrovamento, resta una grande incredulità per quanto accaduto. Lo stato di decomposizione era elevatissimo, nessun brandello di abito né monili intorno. Gli animali, forse cinghiali, hanno fanno il resto. Nessuna ipotesi sulla morte può comunque può essere al momento fatta dagli inquirenti.

