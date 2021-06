Cade con l'auto in un dirupo, 46enne muore nel borgo di Serramezzana

Esce con l’auto fuori strada e perde la vita precipitando in un dirupo. È accaduto ieri sera nel piccolo borgo di Serramezzana, lungo la strada provinciale Torre dei Cesari. A perdere la vita un uomo di 46 anni del posto, Giovanni Di Paola (nella foto in basso), che, a bordo della sua Fiat 600, è uscito fuori strada precipitando in un dirupo a 150 metri di altezza.

Inutili i soccorsi, l’uomo è deceduto sul colpo. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti che hanno udito un forte rumore e sono scesi subito in strada per capire cosa fosse accaduto. Immediato sul posto l’intervento dell’ambulanza di Castellabate dell’associazione GIVI di Battipaglia con il supporto della Rianimativa della Croce Gialla di Agropoli.

Operazioni di soccorso non semplici tanto da rendere necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco di Agropoli per estrarre il 46enne dall’auto.