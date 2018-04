Venerdì 27 Aprile 2018, 21:39 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 21:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOCERA SUPERIORE. Un dramma quello avvenuto a Nocera Superiore, oggi pomeriggio, in via Petraro Pucciano. Una donna di circa 60 anni ha perso la vita mentre annaffiava le piante sul ballatoio di casa. Stando alle prime informazioni, la donna avrebbe perso l’equilibrio d'improvviso. Si sarebbe spaventata ma non è ancora chiaro per cosa. Nell'indietreggiare, sarebbe finita di sotto e avrebbe sbattuto la testa, dopo un volo di circa tre metri. L'impatto con il suolo non le ha lasciato scampo. Inutili i soccorsi giunti sul posto, insieme ai carabinieri della stazione di Nocera Superiore. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica di una tragedia a tratti inspiegabile, che ha lasciato scossi residenti e non della zona