Un 69enne di Sant'Arsenio è in gravissime condizioni dopo aver sbattuto la testa. L'uomo è scivolato in casa e ha colpito con la testa sul pavimento, era su una scala per alcuni lavori in casa.

Il personale del 118 ha portato il 69enne al Pronto soccorso di Polla dove poi è stato ricoverato in prognosi riservata. Gli accertamenti sono portati avanti dai carabinieri della stazione di Polla.