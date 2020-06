LEGGI ANCHE

Provvidenziale intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania intervenuto nel pomeriggio di oggi per un intervento presso il Monte Stella.. Immediato l'allarme al 118 Salerno che ha a sua volta chiesto l'intervento del corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Il ragazzo è stato raggiunto poco dopo.Verificate le sue condizioni, è stato posizionato su una barella e condotto fino all'ambulanza per essere trasportato in ospedale dove è stato sottoposto alle cure necessarie.