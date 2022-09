Cade dal tetto, cameriere di Sapri muore in Francia: è giallo

Tragedia in Francia. Vittima un giovane cameriere della provincia di Salerno. Diego Mandola di trentasei anni è morto dopo un volo dal tetto-terrazzo di una palazzina di quattro piani, dove viveva. È giallo sulla dinamica del drammatico incidente. La salma dell'uomo è sotto sequestro a disposizione dell' autorità competenti. È stata già disposta l'autopsia.

Diego era un cameriere e da un po' di tempo lavorava in un ristorante siciliano. Solo alcuni giorni fa era tornato a Sapri per una breve vacanza, che ha trascorso con i parenti e gli amici. Il dramma si è consumato ieri mattina a Thonon-les-Bain, nell'alta Savoia francese.



Gli inquirenti devono accertare le ragioni per le quali il giovane cameriere è caduto dall'edificio. Da capire se Diego era da solo e chi eventualmente era in sua compagnia. È scivolato, è stato spinto o la tragedia è l'esito di un gesto estremo? Diego era un ragazzo solare, un grande lavoratore, difficile, per chi lo conosceva, credere che si tratti di suicidio. I familiari sono in contatto con il consolato italiano in Francia, in attesa che venga sciolto il giallo e soprattutto del dissequestro della salma per la celebrazione dei funerali. Dolore e sgomento nella città della Spigolatrice e sui social per la scomparsa improvvisa del giovane cameriere. Tanti i messaggi su Facebook dei suoi amici. «Mi mancherà il tuo sorriso, la tua gentilezza, i tuoi sfottò se la Juve perdeva. Non so cosa è successo e nemmeno mi interessa saperlo. È triste che non ci sei più».

Questo è solo uno dei post comparsi appena si è diffusa la notizia del volo mortale di Diego, una persona molto apprezzata a Sapri, dove ha sempre vissuto e dove faceva sempre ritorno quando gli impegni di lavoro glielo consentivano. Un altro giovane costretto a lasciare il suo paese in cerca di fortuna altrove. Prima della Francia aveva lavorato nel nord Italia. Tanti dei suoi amici ricordano sui social la sua passione per il Napoli. Sapri ora lo attende per l'ultimo saluto.