Cade in un dirupo in campagna ma l'allarme scatta tardi ritrovato vivo un 96enne

Era uscito nella mattinata per fanare in campagna a coltivare, come faceva abitualmene poi, all'improvviso, è scivolato e finito in un dirupo nella zona Raito di Vietri sul Mare. Non vedendolo rientrare, i familiari hanno prima tentato di cercarlo da soli e poi, non riuscendo a trovare tracce del proprio caro, hanno fatto scattare l'allarme con un certo ritardo. L'uomo, difati, ha 96 anni. Grazie ad uno sforzo congiunto tra carabinieri della stazione di Vietri e della compagnai Salenro e vigili del fuoco, il 96enne è stato prima individuato e poi recuperato. Ora le sue condizioni sono state ritenute stabili dai soccorritori del 118 che lo hanno comunque trasportato in ospedale, al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, per gli accertamenti di rito. Dai carabinieri la raccomandazione a denunciare immediatamente la scomparsa di una persona, specialmente se anziana.