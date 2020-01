Una donna di settant'anni è caduta accidentalmente in mare da un molo del porto di Agropoli. Ora è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L'incidente è avvenuto questa mattina. Ad accorgersi della donna in acqua, intorno alle 13.30, è stata un'altra signora che ha dato l'allarme. Subito sono intervenuti gli uomini della guardia costiera che hanno chiesto il supporto dei palombari del Gruppo Operativo Subacquei del Comando Subacquei e Incursori della Marina Militare, che si trovavano in zona per altre attività, riuscendo a riportare in poco tempo a riva l'anziana. Intanto era stato allertato il 118 e sul posto era arrivata l'ambulanza rianimativa della Croce Bianca di Agropoli. Dopo averle prestato le prime cure, la signora è stata portata all'ospedale di Vallo dov'è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione.

Dopo essere caduta dal molo vicino alla spiaggia, mentre faceva una passeggiata, l'anziana è stata trascinata dalla corrente fin sotto la rupe. Fortunatamente è stata vista e messa in salvo.