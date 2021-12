Disavventura stamattina a Castellabate per una persona del posto caduta rovinosamente al suolo a ridosso del sentiero di San Costabile, tra la frazione Santa Maria e il capoluogo Castellabate. A notarlo, riverso a terra dolorante, è stato un runner della locale associazione Castellabate Runners, che ha quindi prontamente allertato i soccorsi. Il malcapitato ha riportato contusioni su varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita.