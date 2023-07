Cade muro a secco sulla statale amalfitana, senso alternato sulla strada per Positano

Cade un muro a secco che costeggia la statale amalfitana e la circolazione stradale va in tilt.

E' accaduto intorno alle 20, poco oltre il bivio per Positano. Qui, alle porte di Amalfi, è improvvisamente scivolata sulla sede stradale parte di un terrazzamento che per fortuna non ha causato danni ai mezzi in transito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i cantonieri dell'Anas che hanno autorizzato la rimozione dei detriti regolando la viabilità a sensi di marcia alternati.

La frana, verificatasi da un terrazzamento privato, ha interrotto per oltre mezz'ora il traffico veicolare verso Positano. L'area interessata è stata delimitata da transenne in attesa della messa in sicurezza della parete crollata. Installati due semafori che regolano la circolazione in entrata e in uscita da Amalfi.