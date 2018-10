Lunedì 15 Ottobre 2018, 06:30

Anziana cade in una stanza della casa di riposo dove è ospitata e muore due giorni dopo all’ospedale Santa Maria della Speranza. Aperta un’inchiesta sul decesso di Loriana Fantini, 77enne originaria di Battipaglia e residente a Salerno. La donna è deceduta sabato sera nel reparto di rianimazione del nosocomio battipagliese ed era stata ricoverata giovedì dopo essere caduta in una stanza di una casa di riposo di Bellizzi. L’anziana in seguito alla caduta ha riportato una ferita alla tempia che è stata ricucita con alcuni punti di sutura. Sull’episodio indagano i carabinieri della stazione di Bellizzi e della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Vitantonio Sisto, che sabato sera subito dopo il decesso della donna hanno informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Salerno. Il sostituto procuratore Francesco Rotondo ha ordinato il sequestro della salma ed ha ordinato l’esame esterno del cadavere che è stato eseguito sabato sera, qualche ora dopo il decesso della donna, presso l’obitorio del Santa Maria della Speranza.