Cade plafoniera in una scuola, bidello ferito: tragedia sfiorata

Collaboratore scolastico ferito da una plafoniera. Poteva avere conseguenze peggiori l'incidente che si è verificato giorni fa, presso la scuola di piazza Amendola, a San Marzano sul Sarno. Intorno alle 9 del mattino, una plafoniera si è sganciata dal soffitto, insieme ad alcuni pezzi di intonaco, colpendo un collaboratore scolastico. L'uomo ha rifiutato il trasporto in ospedale a Nocera Inferiore, in via precauzionale consigliatogli da chi lo aveva soccorso. Non ha riportato ferite gravi, ma tanta è stata la paura. La dirigenza della scuola ha invece chiesto al sindaco Carmela Zuottolo di intervenire con lavori di messa in sicurezza del plesso, per evitare che si ripetano eventi del genere. Non sono mancate tuttavia critiche da parte dell'opposizione, riguardo l'agibilità dei plessi scolastici dl territorio. All'amministrazione, in tal senso, è stato chiesto - da parte di buona parte dei consiglieri comunali di opposizione - di intervenire riguardo situazioni critiche, di pari livello, al fine di tutelare l'incolumità del personale tutto oltre che degli studenti.

