Domenica 28 Ottobre 2018, 10:23

Campagna- Cade dal primo piano, muore in ospedale dopo due ore di agonia. Tragegia in via Galdo, frazione a sud del Quadrivio di Campagna. Alessandro V., pensionato 85enne, è finito nel vuoto riportando ferite gravi. L'incidente è avvenuto alle 6.30 di questa mattina.Trasferito in ospedale a Eboli, l'uomo è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Intubato e rianimato per diversi minuti, il paziente non ha mai ripreso conoscenza. Dopo 120 minuti di speranza, i camici bianchi hanno dichiarato il decesso del paziente.In sala d'attesa c'erano i parenti del noto imprenditore che sono stati informati del drammatico decesso.In ospedale sono giunti i carabinieri di Campagna. La salma del pensionato è stata trasferita nell'obitorio in attesa del medico legale. Sarà l'autorità giudiziaria a decidere se liberare la salma o se procedere con l'autopsia. Suicidio o caduta accidentale? In via Galdo non c'erano testimoni oculari che possono risolvere il giallo. Il lavoro per gli investigatori sarà lungo e complicato.