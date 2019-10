Venerdì 18 Ottobre 2019, 06:30 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2019 07:03

Un uomo di 81 anni, Giuseppe Passaro, è morto ieri pomeriggio dopo una caduta avvenuta mentre raccoglieva le olive. L’incidente si è verificato intorno alle 16.30. L’uomo era in un terreno in località Teglie, con la figlia, per la consueta raccolta che vede impegnate tante famiglie di Giungano e del Cilento in questo periodo, quando ha perso l’equilibrio ed è caduto, sembra da una scala, battendo la testa. La figlia, compresa subito la gravità della situazione, ha chiamato il 118. Sul posto è giunta un’ambulanza, ma i soccorritori hanno potuto fare ben poco per lui. Nel frattempo sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo ed è stato attivato il medico legale per l’esame esterno, per capire se il decesso fosse stato causato dalla caduta o da un malore antecedente alla caduta. L’ottantunenne risiedeva in località San Giuseppe. La notizia ha fatto subito il giro del piccolo comune cilentano, dove si conoscono un po’ tutti, generando tanta amarezza tra i cittadini. Purtroppo si tratta dell’ennesimo, tragico, incidente avvenuto in campagna.